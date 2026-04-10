Mourèze

MOURÈZE SE DÉVOILE AU COUCHER DU SOLEIL

Mourèze Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

De son cirque dolomitique à son château avec sa vue imprenable, découvrez Mourèze, village médiéval au coeur d’un site géologique exceptionnel. Percez les mystères de ce décor de western, avec ses roches aux formes énigmatiques, sa faune et sa flore remarquables, ses paysages surprenants. Une balade au soleil couchant pour un moment hors du temps…

De son cirque dolomitique à son château avec sa vue imprenable, découvrez Mourèze, village médiéval au coeur d’un site géologique exceptionnel. Percez les mystères de ce décor de western, avec ses roches aux formes énigmatiques, sa faune et sa flore remarquables, ses paysages surprenants. Une balade au soleil couchant pour un moment hors du temps…

Sortie nature proposée dans le cadre du Géoparc Terres d’Hérault, animée par Laure Charpentier (Aphyllanthe Randonnée), accompagnatrice en montagne et Géomédiatrice.

Prévoir eau, chapeau et chaussures de marche, ne pas avoir de difficulté pour marcher. Lieu de rendez-vous donné à l’inscription. Justificatif à présenter pour les tarifs gratuits et réduits. .

Mourèze 34800 Hérault Occitanie

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English : MOURÈZE SE DÉVOILE AU COUCHER DU SOLEIL

From its dolomitic cirque to its castle with its breathtaking view, discover Mourèze, a medieval village in the heart of an exceptional geological site. Unravel the mysteries of this western setting, with its enigmatic rock shapes, remarkable flora and fauna, and surprising landscapes. A walk in the setting sun for a moment out of time…

L’événement MOURÈZE SE DÉVOILE AU COUCHER DU SOLEIL Mourèze a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS