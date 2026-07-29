La 25e Heure Piano avec Francesco Tristano Place des Jacobins Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

La 25e Heure Piano avec Francesco Tristano

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 18:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Francesco Tristano est l’un des musiciens les plus polyvalents de sa génération. Il parcourt le monde pour interpréter un répertoire pianistique baroque et contemporain ; il produit des morceaux de danse pour des labels de musique électronique tout en poursuivant son ambitieux projet d’enregistrement de l’intégrale des œuvres pour clavier de Jean-Sébastien Bach. Il compose des albums inspirés de ses propres expériences personnelles, dans lesquels il explore la sensibilité et la richesse sonore du piano ainsi que les possibilités offertes par l’électronique. Sa fascination à la fois pour les sonorités épurées du baroque et de la Renaissance et pour la pulsation rythmique de la techno en fait une personnalité musicale hors du commun. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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L’événement La 25e Heure Piano avec Francesco Tristano Le Mans a été mis à jour le 2026-07-22 par CDT72