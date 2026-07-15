UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Mans

visite à vélo l’extraordinaire famille Bollée Maison du Pilier Rouge Le Mans

mercredi 29 juillet 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Maison du Pilier Rouge
Adresse
43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

visite à vélo l’extraordinaire famille Bollée

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Partez sur les traces connues et méconnues de la famille Bollée dans cette visite vélo inédite dans le centre-ville manceau.
Vélo en bon état et casque obligatoire.
Jauge de 20 personnes.   .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement visite à vélo l’extraordinaire famille Bollée Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)