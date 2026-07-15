visite à vélo l’extraordinaire famille Bollée Maison du Pilier Rouge Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

visite à vélo l’extraordinaire famille Bollée

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Partez sur les traces connues et méconnues de la famille Bollée dans cette visite vélo inédite dans le centre-ville manceau.

Vélo en bon état et casque obligatoire.

Jauge de 20 personnes. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement visite à vélo l’extraordinaire famille Bollée Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72