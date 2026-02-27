La 3ème mi-temps des Vétérans Cissacais

Salle des Fêtes Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

les Vétérans Cissacais organisent leur soirée repas et DJ.

Au menu crudités et charcuteries ; jambon braisé et gratin dauphinois ; fromage et dessert ; bière et punch. 1 apéro offert !

L’ambiance musicale sera assurée par DJ Quove.

Sur réservation. .

Salle des Fêtes Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 36 98 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La 3ème mi-temps des Vétérans Cissacais

L’événement La 3ème mi-temps des Vétérans Cissacais Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Médoc-Vignoble