La 3ème mi-temps des Vétérans Cissacais Cissac-Médoc
La 3ème mi-temps des Vétérans Cissacais Cissac-Médoc samedi 11 avril 2026.
La 3ème mi-temps des Vétérans Cissacais
Salle des Fêtes Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
les Vétérans Cissacais organisent leur soirée repas et DJ.
Au menu crudités et charcuteries ; jambon braisé et gratin dauphinois ; fromage et dessert ; bière et punch. 1 apéro offert !
L’ambiance musicale sera assurée par DJ Quove.
Sur réservation. .
Salle des Fêtes Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 36 98 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La 3ème mi-temps des Vétérans Cissacais
L’événement La 3ème mi-temps des Vétérans Cissacais Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Médoc-Vignoble