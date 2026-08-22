La 6/46, rando pour tous ! Les Marais Morbier
dimanche 6 septembre 2026 · Les Marais · Morbier
Informations pratiques
Morbier
La 6/46, rando pour tous !
Les Marais Espace Douceur Morbier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
À l’occasion de la 30ème édition de la 6/46 Verte, rendez-vous à Morbier pour une journée conviviale à la découverte de nos sentiers !
Que vous préfériez la rando pédestre ou à VTT, que vous soyez novices ou déjà chevronnés, plusieurs parcours vous attendent et pourront convenir à tous les publics.
Petite nouveauté à l’occasion du 30ème anniversaire le fast hiking ! Évoluez à votre rythme et en autonomie !
Départ libre dès 8h depuis la Stade des Marais.
Inscriptions sur place ou en ligne.
Tombola gratuite, ravitaillements, animations, buvette et repas chaud à l’issue des balades. .
Les Marais Espace Douceur Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 32 11
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English : La 6/46, rando pour tous !
L’événement La 6/46, rando pour tous ! Morbier a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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