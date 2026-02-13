LA BAJON, Casino Barrière, Bordeaux

LA BAJON Mercredi 18 mars, 20h30 Casino Barrière Gironde

34 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00

Etre humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.

Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ? La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.

Casino Barrière 10 Rue du Cardinal Richaud, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine

« Dites-donc ! Avec ce qu'il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…! » Cette phrase, La Bajon l'entend tous les jours.