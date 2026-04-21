Saint-Hilaire-Bonneval

La balada dau pair Liunard

le bourg Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le père Léonard vous racontera, à sa manière, l’histoire de la campagne locale du bourg rural de St Hilaire Bonneval. Entre culture occitane et découverte du petit patrimoine, vous plongerez aux sources du Limousin d’autrefois. .

le bourg Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com

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English : La balada dau pair Liunard

L’événement La balada dau pair Liunard Saint-Hilaire-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Briance Sud Haute-Vienne