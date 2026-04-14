La balade de Piano Brouette, Bois Hue, Nantes

La balade de Piano Brouette Samedi 25 avril, 15h00 Bois Hue Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

Suivez les traces de Piano Brouette au Bois Hue de St Joseph de Porterie.

Concerts, balades et surprises musicales aux allures d’un mini festival nature et printanier comme on les aime!

Bar et petite restauration sur place.

Décidément, Piano Brouette nous surprendra toujours !

Bois Hue 44 Rue de la Planche au Gué, 44300 Nantes Nantes 44477 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/pianobrouette »}]

Suivez les traces de Piano Brouette au Bois Hue de St Joseph de Porterie. Concerts balade