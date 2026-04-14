La balade de Piano Brouette, Bois Hue, Nantes
La balade de Piano Brouette, Bois Hue, Nantes samedi 25 avril 2026.
La balade de Piano Brouette Samedi 25 avril, 15h00 Bois Hue Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00
Suivez les traces de Piano Brouette au Bois Hue de St Joseph de Porterie.
Concerts, balades et surprises musicales aux allures d’un mini festival nature et printanier comme on les aime!
Bar et petite restauration sur place.
Décidément, Piano Brouette nous surprendra toujours !
Bois Hue 44 Rue de la Planche au Gué, 44300 Nantes Nantes 44477 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/pianobrouette »}]
Suivez les traces de Piano Brouette au Bois Hue de St Joseph de Porterie. Concerts balade
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Atelier cinéma et images animées – En famille, Archives Départementales, Nantes 14 avril 2026
- Les choses qu’on n’ose pas parler, Théâtre du Cyclope, Nantes 14 avril 2026
- Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes 14 avril 2026
- Un patronage paroissial et son cinéma à Guémené-Penfao (1896-2026), Archives Départementales, Nantes 14 avril 2026
- Terrenoire + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes 14 avril 2026