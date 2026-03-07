La balade des mots Médiathèque polygone Avallon

Médiathèque polygone 2 bis rue du général Lelerc Avallon Yonne

Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00

2026-04-18

Atelier d’arpentage autour du livre qui va nous nourrir? d’ Amélie Poinssot   .

Médiathèque polygone 2 bis rue du général Lelerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 64 17 40 

