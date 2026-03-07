La balade des mots Médiathèque polygone Avallon
La balade des mots Médiathèque polygone Avallon samedi 18 avril 2026.
La balade des mots
Médiathèque polygone 2 bis rue du général Lelerc Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
2026-04-18
Atelier d’arpentage autour du livre qui va nous nourrir? d’ Amélie Poinssot .
Médiathèque polygone 2 bis rue du général Lelerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 64 17 40
