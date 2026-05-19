La Balade Gourmande de Bérénice ! Terramesnil

Terramesnil

La Balade Gourmande de Bérénice !

45 Gr Grande Rue Terramesnil Somme

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 17:50:00

Date(s) :

2026-06-20

Nouveau rendez-vous incontournable de l’œnotourisme dans les Hauts-de-France !

Une balade au cœur des vignes de la Cour de Bérénice et de son environnement

• Un Menu Gastronomique en Quatre Temps révélé par des complices gastronomiques locaux…

En accord avec les vins de La Cour de Bérénice

• Une ambiance conviviale en pleine nature

Sur un parcours de 6 kilomètres, vous profiterez de pauses gourmandes avec nos complices gastronomiques locaux dans une ambiance conviviale en pleine nature.

Les vins seront servis et présentés par nos amis Sommeliers !

Samedi 20 Juin à partir de 10h30

PLACES LIMITÉES

Nouveau rendez-vous incontournable de l’œnotourisme dans les Hauts-de-France !

Une balade au cœur des vignes de la Cour de Bérénice et de son environnement

• Un Menu Gastronomique en Quatre Temps révélé par des complices gastronomiques locaux…

En accord avec les vins de La Cour de Bérénice

• Une ambiance conviviale en pleine nature

Sur un parcours de 6 kilomètres, vous profiterez de pauses gourmandes avec nos complices gastronomiques locaux dans une ambiance conviviale en pleine nature.

Les vins seront servis et présentés par nos amis Sommeliers !

Samedi 20 Juin à partir de 10h30

PLACES LIMITÉES .

45 Gr Grande Rue Terramesnil 80600 Somme Hauts-de-France +33 3 22 77 20 70 contact@lacourdeberenice.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new not-to-be-missed event in the Hauts-de-France region!

A stroll through the vineyards of the Cour de Bérénice and its surroundings

? A Four-Stage Gastronomic Menu revealed by local gastronomic accomplices…

To match the wines of La Cour de Bérénice

? A convivial atmosphere in the heart of nature

Over a 6-kilometer route, you’ll enjoy gourmet breaks with our local gastronomic partners in a friendly, natural setting.

The wines will be served and presented by our Sommelier friends!

Saturday June 20 from 10:30 a.m

PLACES LIMITED

L’événement La Balade Gourmande de Bérénice ! Terramesnil a été mis à jour le 2026-05-19 par OT D’AMIENS