La Balade Gourmande de Bérénice ! Terramesnil
La Balade Gourmande de Bérénice ! Terramesnil samedi 20 juin 2026.
Terramesnil
La Balade Gourmande de Bérénice !
45 Gr Grande Rue Terramesnil Somme
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 17:50:00
Date(s) :
2026-06-20
Nouveau rendez-vous incontournable de l’œnotourisme dans les Hauts-de-France !
Une balade au cœur des vignes de la Cour de Bérénice et de son environnement
• Un Menu Gastronomique en Quatre Temps révélé par des complices gastronomiques locaux…
En accord avec les vins de La Cour de Bérénice
• Une ambiance conviviale en pleine nature
Sur un parcours de 6 kilomètres, vous profiterez de pauses gourmandes avec nos complices gastronomiques locaux dans une ambiance conviviale en pleine nature.
Les vins seront servis et présentés par nos amis Sommeliers !
Samedi 20 Juin à partir de 10h30
PLACES LIMITÉES
Nouveau rendez-vous incontournable de l’œnotourisme dans les Hauts-de-France !
Une balade au cœur des vignes de la Cour de Bérénice et de son environnement
• Un Menu Gastronomique en Quatre Temps révélé par des complices gastronomiques locaux…
En accord avec les vins de La Cour de Bérénice
• Une ambiance conviviale en pleine nature
Sur un parcours de 6 kilomètres, vous profiterez de pauses gourmandes avec nos complices gastronomiques locaux dans une ambiance conviviale en pleine nature.
Les vins seront servis et présentés par nos amis Sommeliers !
Samedi 20 Juin à partir de 10h30
PLACES LIMITÉES .
45 Gr Grande Rue Terramesnil 80600 Somme Hauts-de-France +33 3 22 77 20 70 contact@lacourdeberenice.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A new not-to-be-missed event in the Hauts-de-France region!
A stroll through the vineyards of the Cour de Bérénice and its surroundings
? A Four-Stage Gastronomic Menu revealed by local gastronomic accomplices…
To match the wines of La Cour de Bérénice
? A convivial atmosphere in the heart of nature
Over a 6-kilometer route, you’ll enjoy gourmet breaks with our local gastronomic partners in a friendly, natural setting.
The wines will be served and presented by our Sommelier friends!
Saturday June 20 from 10:30 a.m
PLACES LIMITED
L’événement La Balade Gourmande de Bérénice ! Terramesnil a été mis à jour le 2026-05-19 par OT D’AMIENS