Informations pratiques

Montcey

La balade gourmande de Jacky, en souvenir d’un bon vivant et d’un ami précieux

Préau champêtre Montcey Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découverte des chemins de Montcey organisée par l’AICA Les maisonnettes et l’Association IMPERIO, comprenant un parcours d’environ 10 km et des repas étapes pour déguster des produits locaux. .

Préau champêtre Montcey 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 86 57 47

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English : La balade gourmande de Jacky, en souvenir d’un bon vivant et d’un ami précieux

L’événement La balade gourmande de Jacky, en souvenir d’un bon vivant et d’un ami précieux Montcey a été mis à jour le 2026-08-07 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL