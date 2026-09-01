La balade gourmande de Jacky, en souvenir d’un bon vivant et d’un ami précieux Montcey
dimanche 20 septembre 2026 · Montcey
Informations pratiques
Montcey
La balade gourmande de Jacky, en souvenir d’un bon vivant et d’un ami précieux
Préau champêtre Montcey Haute-Saône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découverte des chemins de Montcey organisée par l’AICA Les maisonnettes et l’Association IMPERIO, comprenant un parcours d’environ 10 km et des repas étapes pour déguster des produits locaux. .
Préau champêtre Montcey 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 86 57 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La balade gourmande de Jacky, en souvenir d’un bon vivant et d’un ami précieux
L’événement La balade gourmande de Jacky, en souvenir d’un bon vivant et d’un ami précieux Montcey a été mis à jour le 2026-08-07 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL