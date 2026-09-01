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AGENDA · Montcey

La balade gourmande de Jacky, en souvenir d’un bon vivant et d’un ami précieux Montcey

dimanche 20 septembre 2026 · Montcey

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Préau champêtre
Ville
70000 Montcey
Département
Haute-Saône
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montcey

La balade gourmande de Jacky, en souvenir d’un bon vivant et d’un ami précieux

Préau champêtre Montcey Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Découverte des chemins de Montcey organisée par l’AICA Les maisonnettes et l’Association IMPERIO, comprenant un parcours d’environ 10 km et des repas étapes pour déguster des produits locaux.   .

Préau champêtre Montcey 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 86 57 47 

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English : La balade gourmande de Jacky, en souvenir d’un bon vivant et d’un ami précieux

L’événement La balade gourmande de Jacky, en souvenir d’un bon vivant et d’un ami précieux Montcey a été mis à jour le 2026-08-07 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL