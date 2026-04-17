La balade gourmande des algues Office de Tourisme Terroir de Caux Quiberville-sur-Mer

Informations pratiques

Quiberville-sur-Mer

La balade gourmande des algues

Office de Tourisme Terroir de Caux 12 Rue de la Saâne Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 11:00:00

fin : 2026-10-19 12:30:00

Date(s) :

2026-10-19

Embarquez pour une balade guidée le long de la côte Quibervillaise et participez à la cueillette des algues en compagnie d’Alice Mallet qui vous dévoilera les secrets des algues et leur rôle essentiel dans les océans.

A l’issue de la balade profiter d’une démonstration de cuisine des algues que vous pourrez ensuite déguster !

Sur réservation. .

Office de Tourisme Terroir de Caux 12 Rue de la Saâne Quiberville-sur-Mer 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32

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English : La balade gourmande des algues

L’événement La balade gourmande des algues Quiberville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux