La balade gourmande des algues Office de Tourisme Terroir de Caux Quiberville-sur-Mer
lundi 19 octobre 2026 · Office de Tourisme Terroir de Caux · Quiberville
Informations pratiques
Quiberville-sur-Mer
La balade gourmande des algues
Office de Tourisme Terroir de Caux 12 Rue de la Saâne Quiberville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 11:00:00
fin : 2026-10-19 12:30:00
Date(s) :
2026-10-19
Embarquez pour une balade guidée le long de la côte Quibervillaise et participez à la cueillette des algues en compagnie d’Alice Mallet qui vous dévoilera les secrets des algues et leur rôle essentiel dans les océans.
A l’issue de la balade profiter d’une démonstration de cuisine des algues que vous pourrez ensuite déguster !
Sur réservation. .
Office de Tourisme Terroir de Caux 12 Rue de la Saâne Quiberville-sur-Mer 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32
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English : La balade gourmande des algues
L’événement La balade gourmande des algues Quiberville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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