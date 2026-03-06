La Balade Moto 2026 depuis Carelles Salle communale Carelles

La Balade Moto 2026 depuis Carelles

Salle communale 3 rue de la forge Carelles Mayenne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Un circuit moto d’une journée sur toute la Mayenne, dans une ambiance convivale et joyeuse.

Avis aux amateurs de virée à moto sur les petites routes bucoliques de la Mayenne !

Samedi 13 juin, la Balade Moto Découverte revient pour une nouvelle édition, pleine de bonne humeur.

RDV dès 8h

Départ Carelles (53120)

30€/pers Places limitées !

Au programme:

Un circuit touristique à travers la Mayenne

Des jeux et défis pour rythmer la balade

Un bon repas et un moment convivial entre motards

Les préinscriptions sont ouvertes !

Infos 07.85.53.82.90 07.50.21.97.33

mclespotesaroues@gmail.com .

English :

A one-day motorcycle tour of the Mayenne region, in a friendly, fun atmosphere.

