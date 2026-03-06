La Balade Moto 2026 depuis Carelles Salle communale Carelles
Un circuit moto d’une journée sur toute la Mayenne, dans une ambiance convivale et joyeuse.
Avis aux amateurs de virée à moto sur les petites routes bucoliques de la Mayenne !
Samedi 13 juin, la Balade Moto Découverte revient pour une nouvelle édition, pleine de bonne humeur.
RDV dès 8h
Départ Carelles (53120)
30€/pers Places limitées !
Au programme:
Un circuit touristique à travers la Mayenne
Des jeux et défis pour rythmer la balade
Un bon repas et un moment convivial entre motards
Les préinscriptions sont ouvertes !
Infos 07.85.53.82.90 07.50.21.97.33
mclespotesaroues@gmail.com .
English :
A one-day motorcycle tour of the Mayenne region, in a friendly, fun atmosphere.
