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La Baladinette des Hirondelles Rendez-vous devant l’église Plurien

La Baladinette des Hirondelles Rendez-vous devant l’église Plurien samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rendez-vous devant l'église

Adresse : Place de l'Église

Ville : 22240 Plurien

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Plurien

La Baladinette des Hirondelles

Rendez-vous devant l’église Place de l’Église Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Venez découvrir l’étonnante vie des hirondelles au cours d’une petite balade en vélo autour du bourg de Plurien.
6 km de balade.
Possibilité d’improviser un apéro sur la plage, amenez de quoi grignoter ! Jus de pomme à siroter en fin de balade.

Sur inscription, par téléphone.   .

Rendez-vous devant l’église Place de l’Église Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89 

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English :

L’événement La Baladinette des Hirondelles Plurien a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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