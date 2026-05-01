La Baladinette des Hirondelles Rendez-vous devant l’église Plurien
La Baladinette des Hirondelles Rendez-vous devant l’église Plurien samedi 23 mai 2026.
Plurien
La Baladinette des Hirondelles
Rendez-vous devant l’église Place de l’Église Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir l’étonnante vie des hirondelles au cours d’une petite balade en vélo autour du bourg de Plurien.
6 km de balade.
Possibilité d’improviser un apéro sur la plage, amenez de quoi grignoter ! Jus de pomme à siroter en fin de balade.
Sur inscription, par téléphone. .
Rendez-vous devant l’église Place de l’Église Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89
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English :
L’événement La Baladinette des Hirondelles Plurien a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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