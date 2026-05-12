Repas Grillades Plurien
Repas Grillades Plurien mercredi 10 juin 2026.
Plurien
Repas Grillades
Salle polyvalente Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 12:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Repas organisé par l’amicale des retraités de Plurien, avec l’Orchestre Emmanuel Roland.
Inscription pour le 28 mai au plus tard. .
Salle polyvalente Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 57 78 15
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English :
L’événement Repas Grillades Plurien a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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