Plurien

Repas Grillades

Salle polyvalente Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 12:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Repas organisé par l’amicale des retraités de Plurien, avec l’Orchestre Emmanuel Roland.

Inscription pour le 28 mai au plus tard. .

Salle polyvalente Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 57 78 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas Grillades Plurien a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor