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Repas Grillades Plurien

Repas Grillades Plurien mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 22240 Plurien

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Plurien

Repas Grillades

Salle polyvalente Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 12:30:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Repas organisé par l’amicale des retraités de Plurien, avec l’Orchestre Emmanuel Roland.
Inscription pour le 28 mai au plus tard.   .

Salle polyvalente Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 57 78 15 

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English :

L’événement Repas Grillades Plurien a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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