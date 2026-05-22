Promenade à cheval entre plage et campagne Lieu-dit Les Cognets Plurien
Promenade à cheval entre plage et campagne Lieu-dit Les Cognets Plurien mercredi 1 juillet 2026.
Plurien
Promenade à cheval entre plage et campagne
Lieu-dit Les Cognets Centre équestre Les Cognets Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Tous les jours, promenade à cheval dans la lagune de Sables d’Or les Pins et sur les chemins réginéens Seul, à deux ou en famille, vous découvrirez l’équitation d’extérieur avec une cavalerie adaptée et des enseignants diplômés et passionnés.
À partir de 10 ans, 1h
Réservation auprès de Marie par téléphone .
Lieu-dit Les Cognets Centre équestre Les Cognets Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 95 38 89
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English :
L’événement Promenade à cheval entre plage et campagne Plurien a été mis à jour le 2026-05-22 par Syndicat des Caps
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