Promenade à cheval entre plage et campagne Lieu-dit Les Cognets Plurien

Plurien

Promenade à cheval entre plage et campagne

Lieu-dit Les Cognets Centre équestre Les Cognets Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Tous les jours, promenade à cheval dans la lagune de Sables d’Or les Pins et sur les chemins réginéens Seul, à deux ou en famille, vous découvrirez l’équitation d’extérieur avec une cavalerie adaptée et des enseignants diplômés et passionnés.

À partir de 10 ans, 1h

Réservation auprès de Marie par téléphone .

Lieu-dit Les Cognets Centre équestre Les Cognets Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 95 38 89

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English :

L’événement Promenade à cheval entre plage et campagne Plurien a été mis à jour le 2026-05-22 par Syndicat des Caps