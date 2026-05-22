Plurien

Visite guidée de Plurien

Rue de Montangue Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Plurien vous réserve de passionnantes découvertes de l’ère médiévale à aujourd’hui. Apprenez à décoder les façades et les éléments architecturaux à l’extérieur comme à l’intérieur de l’église afin de mieux comprendre les modes de vie des habitants au Moyen-Âge.

Découvrez l’église paroissiale du XIème siècle, ses multiples ajouts à travers les siècles et ses trésors patrimoniaux comme la statue de Saint-Pierre du XIVème siècle ou encore les fonds baptismaux doubles qui sont deux éléments classés et protégés au titre des monuments historiques. Alors n’attendez plus pour découvrir le charmant bourg de Plurien !

Réservation en ligne ou par téléphone.

4 personnes minimum pour assurer le départ de la visite.

Durée de la visite 1h30 .

Rue de Montangue Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

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English :

L’événement Visite guidée de Plurien Plurien a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor