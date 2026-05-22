Visite guidée de Plurien Plurien
Visite guidée de Plurien Plurien mercredi 29 juillet 2026.
Plurien
Visite guidée de Plurien
Rue de Montangue Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Plurien vous réserve de passionnantes découvertes de l’ère médiévale à aujourd’hui. Apprenez à décoder les façades et les éléments architecturaux à l’extérieur comme à l’intérieur de l’église afin de mieux comprendre les modes de vie des habitants au Moyen-Âge.
Découvrez l’église paroissiale du XIème siècle, ses multiples ajouts à travers les siècles et ses trésors patrimoniaux comme la statue de Saint-Pierre du XIVème siècle ou encore les fonds baptismaux doubles qui sont deux éléments classés et protégés au titre des monuments historiques. Alors n’attendez plus pour découvrir le charmant bourg de Plurien !
Réservation en ligne ou par téléphone.
4 personnes minimum pour assurer le départ de la visite.
Durée de la visite 1h30 .
Rue de Montangue Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée de Plurien Plurien a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Plurien (Côtes-d'Armor)
- Repas Grillades Plurien 10 juin 2026
- Festival La grange en folie La Ferme des Caps Plurien 13 juin 2026
- Balade à petits pas sur Sables -d’Or-Les-Pins, accessible aux personnes à mobilités réduites Devant le restaurant La Voile d’Or Plurien 1 juillet 2026
- Promenade à cheval entre plage et campagne Lieu-dit Les Cognets Plurien 1 juillet 2026
- Escapade autour du marais maritime de Sables d’Or devant le Camping des Salines Plurien 15 juillet 2026