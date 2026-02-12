La Bamboche à Bambins, Surnatural Orchestra — Festival Babel Mômes Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Grand orchestre voulu goulu, Surnatural Orchestra joue des musiques éclectiques que l’on dit jazz, ouvertes à tous les vents. Un chemin de vie tenté fraternel, semé de spectacles et de concerts à poches pleines comme des mies de Poucet. On se noiera ici dans un joyeux pédiluve sonore à hauteur de bambins.

Spectacle pour enfants dès 7 ans au Point Fort d’Aubervilliers. Un concert participatif qui fait résonner un jazz d’aujourd’hui, énergique et abordable.

Le mercredi 18 mars 2026

de 14h30 à 15h15

payant Tarif enfant : 3 EUR

Tarif adulte : 5 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-18T16:15:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T14:30:00+02:00_2026-03-18T15:15:00+02:00

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers



Afficher la carte du lieu Le Point Fort d’Aubervilliers et trouvez le meilleur itinéraire

