La Barbichette Saint-Jean-de-la-Ruelle

La Barbichette

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Parce que la Fête que propose la forme artistique du cabaret indisciplinaire se doit de se renouveler pour ne pas perdre son piment, par ce que Monsieur K. aime remettre l’ouvrage sur le métier pour mieux le questionner voire le détourner, fort de son expérience avec Le Secret

mais aussi chez Madame Arthur, il imagine une nouvelle célébration, une autre façon de faire Cabaret, un nouveau jeu où la poésie et le rire se tiennent en joue et se jouent de nous.

Avec La barbichette, il crée une parenthèse enchantée, un spectacle pétillant et caustique. Inspirée par les cabarets berlinois et français des Années folles, cette fresque éphémère célèbre l’extravagance, l’impertinence et l’exubérance d’une époque où l’art et la fête se conjuguaient en un spectacle total. Véritable feu d’artifice artistique, LA BARBICHETTE Cabaret offre une réflexion légère sur notre société, prouvant que le divertissement peut être à la fois intelligent et salutaire. 12 .

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 79 58 01 billetterie-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr

English :

Because the artistic form of the indisciplinary cabaret needs to renew itself if it is not to lose its spice, and because Monsieur K. likes to put the work back on the drawing board in order to better question it, or even divert it, drawing on his experience with Le Secret

German :

Weil das Fest, das die Kunstform des indisziplinären Kabaretts vorschlägt, sich erneuern muss, um seine Würze nicht zu verlieren, weil Herr K. es liebt, das Werk immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, um es besser hinterfragen oder gar abwandeln zu können, und weil seine Erfahrung mit Le Secret

Italiano :

Perché la forma artistica del cabaret indisciplinare ha bisogno di rinnovarsi per non perdere il suo fascino, e perché a Mr K. piace rimettere il lavoro sul tavolo da disegno per meglio metterlo in discussione o addirittura stravolgerlo, facendo tesoro della sua esperienza con Le Secret

Espanol :

Porque la forma artística del cabaret indisciplinario necesita renovarse para no perder su encanto, y porque al Sr. K. le gusta volver a poner la obra sobre el tablero para cuestionarla mejor o incluso retorcerla, basándose en su experiencia con Le Secret..

L’événement La Barbichette Saint-Jean-de-la-Ruelle a été mis à jour le 2025-09-13 par ADRT45