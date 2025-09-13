Little red riding hood Saint-Jean-de-la-Ruelle

Little red riding hood Saint-Jean-de-la-Ruelle vendredi 22 mai 2026.

Little red riding hood

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Une gare en Amérique au temps des trains à vapeur. Les locos sifflent, la foule se presse, et au cœur du brouhaha, deux voyageurs aussi distraits que naïfs, sortis tout droit du cinéma burlesque à la Buster Keaton, Charlot et autres Stan Laurel, cherchent à entendre les informations diffusées par

les haut-parleurs.

Rien à faire. Ils ratent leur train, et l’attente sera longue. Alors ils se racontent des histoires, de petits contes rimés, rythmés, chantés et dansés. De fil en aiguille, les histoires s’allongent et la grisaille de la gare fait place aux couleurs rustiques et printanières de Jack and the Beanstalk (Le haricot magique) et Little Red Riding Hood , un Chaperon Rouge désopilant dans le style de Tex Avery.

Le spectacle en anglais joue avec le mime, la danse et les effets visuels pour s’adresser à tout le monde, quel que soit l’âge et le niveau d’anglais. Fables et chansons populaires, gags et blagues surfent sur les standards entraînant du jazz pour un moment joyeux et rythmé. 8 .

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 79 58 01 billetterie-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr

English :

An American train station in the age of steam trains. The locos whistle, the crowd rushes by, and in the midst of the hubbub, two distracted and naive travelers, straight out of the burlesque cinema of Buster Keaton, Charlot and Stan Laurel, try to hear the information broadcast by the train

German :

Ein Bahnhof in Amerika zur Zeit der Dampfzüge. Die Lokomotiven pfeifen, die Menschen drängen sich, und inmitten dieses Tohuwabohus versuchen zwei ebenso zerstreute wie naive Reisende, die dem Slapstick-Kino à la Buster Keaton, Charlot und Stan Laurel entsprungen sind, die Nachrichten zu hören, die ü

Italiano :

Una stazione ferroviaria americana all’epoca dei treni a vapore. Le locomotive fischiano, la folla accorre e, nel cuore del frastuono, due viaggiatori tanto distratti quanto ingenui, usciti direttamente dal cinema burlesco di Buster Keaton, Charlot e Stan Laurel, cercano di ascoltare le informazioni

Espanol :

Una estación de ferrocarril americana en la época de los trenes de vapor. Las locomotoras silban, la multitud se agolpa y, en el centro del bullicio, dos viajeros tan distraídos como ingenuos, salidos directamente del cine burlesco de Buster Keaton, Charlot y Stan Laurel, intentan escuchar la inform

L’événement Little red riding hood Saint-Jean-de-la-Ruelle a été mis à jour le 2025-09-13 par ADRT45