La bastide et ses secrets, Musée Léonie-Gardeau, Villefranche-de-Lonchat
La bastide et ses secrets, Musée Léonie-Gardeau, Villefranche-de-Lonchat samedi 19 septembre 2026.
La bastide et ses secrets 19 et 20 septembre Musée Léonie-Gardeau Dordogne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite commentée de la bastide, à la découverte des secrets d’un patrimoine à préserver.
Musée Léonie-Gardeau Place de la Liberté, 24610 Villefranche-de-Lonchat, France Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33656813789 http://www.museeleoniegardeau.fr Maison de maître du XIXe siècle réutilisée comme mairie en 1909. L’édifice, témoignage de l’architecture du milieu du XIXe siècle, a conservé ses façades sculptées ainsi que son décor intérieur. Parkings. Le musée est au 1er étage sans ascenseur.
Journées européennes du patrimoine 2026
©musée Léonie-Gardeau
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