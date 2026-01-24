La Bataille de Castillon Belvès-de-Castillon

La Bataille de Castillon

Route de la Bataille Belvès-de-Castillon Gironde

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

2026-08-06

Sur un site grandiose, scénario et musique originale donnent tout leur sens à la Grande Histoire.

Grâce aux nombreux jeux de lumière, on se retrouve alternativement dans l’intimité d’un cloître, au cœur d’un grand marché ou sur un grand champ de bataille.

Les séquences de projection d’images, sonorisation, canonnades, pyrotechnie et effets spéciaux complètent l’immersion au cœur du Moyen Âge. Mais la Bataille de Castillon est avant tout un spectacle vivant. Avec ses centaines d’acteurs bénévoles, ses soldats et cascadeurs, sa puissante cavalerie, une grande page d’histoire se déroule en direct devant le public.

Sous le regard de la grande Aliénor d’Aquitaine, petits et grands voyagent au temps des troubadours et des chevaliers. .

Route de la Bataille Belvès-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 14 53 info@batailledecastillon.com

