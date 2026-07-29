La Bataille de Gaulle Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer
dimanche 23 août 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
La Bataille de Gaulle
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Après-midi La Bataille de Gaulle au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
17h La Bataille de Gaulle partie 1 L’Âge de Fer.
20h La Bataille de Gaulle Partie 2 J’écris ton nom.
Pot offert entre les 2 séances. .
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : La Bataille de Gaulle
L’événement La Bataille de Gaulle Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Coutances Tourisme
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