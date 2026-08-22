AGENDA · Huriel
La Bataille de Gaulle l’âge de fer rue du pressoir Huriel
lundi 5 octobre 2026 · rue du pressoir · Huriel
Informations pratiques
Huriel
La Bataille de Gaulle l’âge de fer
rue du pressoir Salle polyvalente Huriel Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 20:00:00
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Film historique
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rue du pressoir Salle polyvalente Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Historical film
L’événement La Bataille de Gaulle l’âge de fer Huriel a été mis à jour le 2026-08-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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