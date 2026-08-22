La Bataille de Gaulle l’âge de fer rue du pressoir Huriel

Informations pratiques

Huriel

La Bataille de Gaulle l’âge de fer

rue du pressoir Salle polyvalente Huriel Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 20:00:00

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Film historique

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rue du pressoir Salle polyvalente Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

Historical film

L’événement La Bataille de Gaulle l’âge de fer Huriel a été mis à jour le 2026-08-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ