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AGENDA · Huriel

La Bataille de Gaulle l’âge de fer rue du pressoir Huriel

lundi 5 octobre 2026 · rue du pressoir · Huriel

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
rue du pressoir
Adresse
Salle polyvalente
Ville
03380 Huriel
Département
Allier
Tarif
3.5 3.5 Tarif réduit -16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Huriel

La Bataille de Gaulle l’âge de fer

rue du pressoir Salle polyvalente Huriel Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 20:00:00
fin : 2026-10-05

Date(s) :
2026-10-05

Film historique
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rue du pressoir Salle polyvalente Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

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English :

Historical film

L’événement La Bataille de Gaulle l’âge de fer Huriel a été mis à jour le 2026-08-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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