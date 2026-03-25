La BD fait sa nuit des Musées (avec KutiKuti et Le Screen Club) Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché Aix-en-Provence

La BD fait sa nuit des Musées (avec KutiKuti et Le Screen Club)

Samedi 23 mai 2026 de 19h à minuit. Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Festival BD des Rencontres du 9e Art fait sa Nuit des Musées autour du collectif KutiKuti et vous convie avec un atelier gratuit d’initiation à la sérigraphie en compagnie de l’artiste Ben Sanair et du Screen Club. N’oubliez de venir avec un T-Shirt !

// Atelier Sérigraphie BD finlandaise avec Le Screen Club /



Envie d’une virée nocturne en Finlande ? Le samedi 23 mai, la BD fait sa Nuit des Musées au Musée des Tapisseries en compagnie du Screen Club.

Pour l’occasion, l’atelier de sérigraphie avignonnais se met aux couleurs finlandaises et anime avec l’artiste Ben Sanair un atelier d’initiation pour tous à la sérigraphie artisanale.

Venez découvrir cette technique et imprimer par vous-même, votre visuel inédit et collector du collectif KutiKuti sur papier luxe ou textile. Surtout, pensez à prendre un T-shirt !



// KutiKuti une aventure collective /



KutiKuti est un collectif regroupant plus de 60 artistes finlandais fondé en 2005. En finnois, KutiKuti signifie Guili-Guili . Le collectif s’est rapidement fait connaitre à l’étranger grâce à sa revue Kuti .

Véritable institution en Finlande, ce magazine BD couleur gratuit est distribué dans 250 points et 16 villes du pays. Il compte à ce jour près de 80 numéros différents.



Depuis 2024, le magazine Kuti fait également l’objet, en France, de trois anthologies parues aux éditions La 5e Couche. La dernière en date étant parue récemment, le Festival BD des Rencontres du 9e Art d’Aix-en Provence en profite pour consacrer une exposition à cette incroyable aventure, à découvrir exceptionnellement en nocturne pour la Nuit des Musées.



// Ben Sanair un artiste monstre /



En 2025, Ben Sanair a fêté ses dix ans de pratique artistique. Influencé par la littérature underground, il développe son propre univers graphique pop, intitulé, Infernal Monsters , en s’inspirant des jouets de son enfance Depuis toujours, je m’intéresse aux personnes qui collectionnent et je fabrique mes propres jouets en m’inspirant des monstres japonais comme les Kaiju… . .

Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com

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English :

The Festival BD des Rencontres du 9e Art is celebrating its Nuit des Musées with the KutiKuti collective, and invites you to a free introductory silkscreen workshop with artist Ben Sanair and the Screen Club. Don?t forget to bring a T-Shirt!

L’événement La BD fait sa nuit des Musées (avec KutiKuti et Le Screen Club) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence