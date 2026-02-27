La Beaume en fête ! La Beaume
La Beaume en fête ! La Beaume vendredi 14 août 2026.
La Beaume en fête !
Chemin de la gare La Beaume Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
Concours de pétanque
Chateau gonflable gratuit
Snack
Bal
.
Chemin de la gare La Beaume 05140 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 89 16 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Petanque competition
Free bouncy castle
Snack bar
Ball
L’événement La Beaume en fête ! La Beaume a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme des Sources du Buëch