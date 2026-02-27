La Beaume en fête ! La Beaume

La Beaume en fête !

Chemin de la gare La Beaume Hautes-Alpes

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

2026-08-14 2026-08-15

Concours de pétanque

Chateau gonflable gratuit

Snack

Bal

Chemin de la gare La Beaume 05140 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 7 60 89 16 74

English :

Petanque competition

Free bouncy castle

Snack bar

Ball

