La Beauté de l’Âne, Autre lieu, Genève

La Beauté de l’Âne Mardi 17 mars, 20h00 Autre lieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T20:00:00+01:00 – 2026-03-17T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-17T20:00:00+01:00 – 2026-03-17T23:30:00+01:00

Dea, en quête de vérité, documente le retour de son père Asllan dans son village natal, après 60 ans d’exil. Sur place, elle met en scène les souvenirs d’enfance d’Asllan, dans le Kosovo des années 50, avant la guerre, avant l’exil. Ainsi, elle se plonge dans l’histoire de ce pays qu’elle n’a jamais connu. La Beauté de l’Âne est un documentaire hybride, entre réalité et fiction, qui propose une méditation sensible sur la mémoire, sa fragilité et sa transmission orale.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

DR