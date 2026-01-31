La beauté intérieure, cabaret : spectacle musical au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Assise au piano de sa chambre d’enfant, Marion Corrales déroule, avec un humour grinçant et une grande douceur, un récit autobiographique peuplé de figures familières et troublantes : un père cardiaque, une tante à Miami, Moustache, ou encore le mari pervers de sa nounou. Ces présences surgissent comme autant de fragments de mémoire, à la fois drôles, violents et profondément humains. La mise en scène pop et sensible de Céline Sallette accompagne ce cheminement avec justesse, donnant corps à une parole singulière, directe et nécessaire.

Après sa création au Théâtre de la Concorde et son succès au Festival d’Avignon, La Beauté intérieure revient à Paris dans une version cabaret, acoustique et dépouillée, au plus proche du public. Un spectacle où la voix, la musique et le récit deviennent des outils de transformation, et où l’intime se partage pour mieux faire communauté.

Ce que vous voyez sur scène au Théâtre de la Concorde peut aussi s’expérimenter autrement : Marion Corrales prolonge cette démarche dans le cadre des Samedis Soin, en proposant des ateliers de chant où la voix devient, elle aussi, un acte de soin et de citoyenneté.

Distribution

Écriture et jeu Marion Corrales

Mise en scène Céline Sallette

Musique originale Marion Corrales accompagnée à la Contrebasse par Marion Ruault

Costumes Alexia Crisp Jones

Photo Iris Della Roca

Production et diffusion Cie OH SAY SAY SAY

Coproduction du Théâtre de la Concorde

Marion Corrales

Marion Corrales est chanteuse, musicienne, comédienne, auteure et thérapeute. Elle a sorti deux albums Mo Cushle et Le Paon chez Warner et La beauté intérieure est son premier spectacle musical, mis en scène par Céline Sallette. Elle sort un livre sur le processus créatif (Albin Michel) et créé la compagnie OH SAY SAY SAY pour imaginer des expériences collectives à travers la voix, le mouvement et l’écriture. Son prochain spectacle Bloqué dans le bloco est en cours de production.

Céline Sallette

Née en 1980 à Bordeaux, Céline Sallette étudie les arts du spectacle et le théâtre avant de se former au Conservatoire supérieur d’art dramatique à Paris, et de suivre un stage sous la direction d’Ariane Mnouchkine. Elle joue William Shakespeare et au cinéma dans Marie Antoinette de Sofia Coppola en 2006, Un été brulant et L’Apollonide : Souvenirs de la maison close de Bertrand Bonello (prix Lumière du meilleur espoir féminin). Elle est depuis une actrice incontournable du cinéma français et écrit et réalise son premier film en 2024, Niki, avec Charlotte Le Bon dans le rôle principal.

Marion Ruault

Marion Ruault est une contrebassiste, improvisatrice et compositrice française diplômée du Conservatoire de Lyon et de l’école Didier Lockwood en classique, jazz, musiques actuelles et improvisées. Naviguant entre plusieurs styles de musique, elle collabore, enregistre et partage la scène avec de nombreux artistes et se produit dans des salles et festivals à l’international. En 2022, elle décide d’enregistrer un album de contrebasse solo « Free Colors » pour échanger avec des artistes de différents horizons ; musique, danse, théâtre, poésie, performance, arts visuels. Également formée en « Life Art Process », elle intervient dans les hôpitaux avec l’association « Tournesol » ainsi que dans plusieurs pays avec le Festival « Voicingers » pour y donner des concerts et ateliers. Marion est Lauréate Wizz#2 et Jazz Migration #10 avec le collectif « NUBU ».

Avec La Beauté intérieure, cabaret, le Théâtre de la Concorde accueille un spectacle qui transforme la confession en expérience collective, et le souvenir en espace de partage. Comment faire de nos fantômes personnels une force de réparation et de lien ?

Le vendredi 27 mars 2026

de 20h00 à 21h00

Le samedi 21 mars 2026

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 20 mars 2026

de 20h00 à 21h00

Le samedi 07 mars 2026

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 06 mars 2026

de 19h30 à 20h30

Le samedi 21 février 2026

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 20 février 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit sous condition

De 0 à 8€.

Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

