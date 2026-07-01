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La Belle Meunière Notes Errantes 2026 #8 Le Bourg Saint-Sauveur-la-Sagne

lundi 20 juillet 2026 · Le Bourg · Saint-Sauveur-la-Sagne

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise
Ville
63220 Saint-Sauveur-la-Sagne
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
10 10 10 Tarif réduit Etudiants | Minima sociaux | Personnels des HCL

Saint-Sauveur-la-Sagne

La Belle Meunière Notes Errantes 2026 #8

Le Bourg Eglise Saint-Sauveur-la-Sagne Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Etudiants | Minima sociaux | Personnels des HCL

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:00:00
fin : 2026-07-20 22:15:00

Date(s) :
2026-07-20

Chef-d’œuvre d’une touchante tendresse, La Belle Meunière de Schubert est interprétée par le jeune et talentueux baryton Pierre Gennaï, la pianiste Lola Giry sur un piano Pleyel de 1889, et conté par le comédien Jérôme Verghade
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Le Bourg Eglise Saint-Sauveur-la-Sagne 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85  p4c@laposte.net

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English :

A masterpiece of touching tenderness, Schubert’s *La Belle Meunière* is performed by the young and talented baritone Pierre Genna, pianist Lola Giry on an 1889 Pleyel piano, and narrated by actor Jérôme Verghade

L’événement La Belle Meunière Notes Errantes 2026 #8 Saint-Sauveur-la-Sagne a été mis à jour le 2026-07-16 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez