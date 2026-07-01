La Belle Meunière Notes Errantes 2026 #8 Le Bourg Saint-Sauveur-la-Sagne

Informations pratiques

Saint-Sauveur-la-Sagne

La Belle Meunière Notes Errantes 2026 #8

Le Bourg Eglise Saint-Sauveur-la-Sagne Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Etudiants | Minima sociaux | Personnels des HCL

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-07-20 22:15:00

Date(s) :

2026-07-20

Chef-d’œuvre d’une touchante tendresse, La Belle Meunière de Schubert est interprétée par le jeune et talentueux baryton Pierre Gennaï, la pianiste Lola Giry sur un piano Pleyel de 1889, et conté par le comédien Jérôme Verghade

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Le Bourg Eglise Saint-Sauveur-la-Sagne 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net

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English :

A masterpiece of touching tenderness, Schubert’s *La Belle Meunière* is performed by the young and talented baritone Pierre Genna, pianist Lola Giry on an 1889 Pleyel piano, and narrated by actor Jérôme Verghade

L’événement La Belle Meunière Notes Errantes 2026 #8 Saint-Sauveur-la-Sagne a été mis à jour le 2026-07-16 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez