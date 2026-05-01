La Belle Tablée Les Pousses Vertes Blanzac

Blanzac

La Belle Tablée

Les Pousses Vertes Charbonnières Blanzac Haute-Vienne

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 21:00:00

fin : 2026-05-31 00:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Bienvenue à La Belle Tablée ! Venez vivre l’expérience dans notre jardin enchanté, le temps d’un déjeuner à l’occasion de la fête des mères ! Les cheffes Gemma et Clara vous accueilleront pour un déjeuner unique chez Alex et Ed, maraichers chez Les Pousses Vertes : au potager, enracinez vous lors d’un voyage culinaire inattendu, où les pépites de ces terres trouveront leur place dans chaque assiette & où chacun de vos sens seront décuplés. Un menu surprise en 5 temps, ponctué de découvertes autour des différents légumes cultivés et choisis avec amour. Boissons en vente sur place. IMPORTANT le menu est végétal et majoritairement sans gluten, mais si vous avez des intolérances, merci de nous prévenir AVANT toute réservation pour vérifier que ce soit adaptable avec notre menu au 06 52 11 41 29. Réservation obligatoire, nombre de places limité. .

Les Pousses Vertes Charbonnières Blanzac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 11 41 29 fleursdesel@ecomail.fr

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English : La Belle Tablée

L’événement La Belle Tablée Blanzac a été mis à jour le 2026-05-12 par Terres de Limousin