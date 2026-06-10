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La Belle Virée La Suze-sur-Sarthe

La Belle Virée La Suze-sur-Sarthe samedi 18 juillet 2026.

Ville : 72210 La Suze-sur-Sarthe

Département : Sarthe

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

La Suze-sur-Sarthe

La Belle Virée

La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Elle revient… Toujours aussi festive et conviviale ! La Belle Virée en Val de Sarthe fait escale à La Suze-sur-Sarthe.
Festival La Belle Virée en Val de Sarthe
Du 17 au 19 juillet 2026, La Belle Virée en Val de Sarthe reprend la route avec une 9ème édition toujours aussi créative et conviviale !
Au programme
18h × Un Verano Naranja × Cie Mimo Tuga
21h × Zorro × Cie Le Guichet
L’entrée du festival est GRATUITE. Le public est libre de laisser une participation
au chapeau à chaque spectacle   .

La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire   chargecommunication@cc-valdesarthe.fr

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English :

It’s back… As festive and convivial as ever! La Belle Virée en Val de Sarthe stops off at La Suze-sur-Sarthe.

L’événement La Belle Virée La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Sarthe

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