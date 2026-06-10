La Suze-sur-Sarthe

La Belle Virée

La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Elle revient… Toujours aussi festive et conviviale ! La Belle Virée en Val de Sarthe fait escale à La Suze-sur-Sarthe.

Festival La Belle Virée en Val de Sarthe

Du 17 au 19 juillet 2026, La Belle Virée en Val de Sarthe reprend la route avec une 9ème édition toujours aussi créative et conviviale !

Au programme

18h × Un Verano Naranja × Cie Mimo Tuga

21h × Zorro × Cie Le Guichet

L’entrée du festival est GRATUITE. Le public est libre de laisser une participation

au chapeau à chaque spectacle .

La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire chargecommunication@cc-valdesarthe.fr

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English :

It’s back… As festive and convivial as ever! La Belle Virée en Val de Sarthe stops off at La Suze-sur-Sarthe.

L’événement La Belle Virée La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Sarthe