Nuit des étoiles Route du Port La Suze-sur-Sarthe
Nuit des étoiles Route du Port La Suze-sur-Sarthe vendredi 24 juillet 2026.
La Suze-sur-Sarthe
Nuit des étoiles
Route du Port Port de la Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Nuit des étoiles
Au programme
– 16h30 Animation autour du soleil
– 19h30 Pique-nique avec les animateurs (chacun apporte son repas)
– A partir de 21h Observation du ciel .
Route du Port Port de la Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 33 13
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English :
Night of the stars
L’événement Nuit des étoiles La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de la Sarthe
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