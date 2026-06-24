Nuit des étoiles Route du Port La Suze-sur-Sarthe vendredi 24 juillet 2026.

La Suze-sur-Sarthe

Nuit des étoiles

Route du Port Port de la Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Nuit des étoiles

Au programme

– 16h30 Animation autour du soleil

– 19h30 Pique-nique avec les animateurs (chacun apporte son repas)

– A partir de 21h Observation du ciel .

Route du Port Port de la Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 33 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Night of the stars

L’événement Nuit des étoiles La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de la Sarthe