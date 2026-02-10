La Bergerie du Logis

3 Rue du Château Sauzelles Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07

Découvrez la passion d’un éleveur pour ses brebis sur son exploitation de 10 ha entre les prairies, les arbres et l’élevage…

François Pailler élève des brebis de race Berrichonne de l’Indre et Rouge de l’Ouest avec passion sur une petite exploitation de 10 ha. Il nous présentera ses brebis et son système agricole orienté sur agroforesterie, c’est-à-dire qu’il associe dans son exploitation arbres, prairies et élevage. Une petite reconnaissance d’arbres complètera la visite. .

3 Rue du Château Sauzelles 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

English :

Discover a farmer’s passion for his ewes on his 10-hectare farm, with its meadows, trees and livestock?

L’événement La Bergerie du Logis Sauzelles a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Brenne