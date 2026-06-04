La vie secrète des libellules Sauzelles
La vie secrète des libellules Sauzelles jeudi 6 août 2026.
Sauzelles
La vie secrète des libellules
Place de l’église Sauzelles Indre
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Découverte des libellules et anecdotes étonnantes sur leur manière de vivre, à faire en famille.Familles
L’été est une saison propice pour découvrir les libellules. Nous les observerons à leurs différents stades (larves, adultes) et découvrirons quelques anecdotes étonnantes sur leur manières de vivre. L’animation peut peut être annulée en cas de mauvais temps. 6 .
Place de l’église Sauzelles 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Discover dragonflies and learn surprising anecdotes about their way of life, with the whole family.
L’événement La vie secrète des libellules Sauzelles a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne
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