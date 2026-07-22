Informations pratiques

Le Trévoux

La bib au plan d’eau

Plan d’eau Le Trévoux Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Durant l’été, la bibliothèque sort de ses murs. Une fois par semaine, les agents mettent à disposition des lecteurs, des albums, revues, BD et autres histoires à lire, à feuilleter ou à écouter. Des jeux et des petits ateliers sont aussi proposés aux enfants. .

Plan d’eau Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 71 90 81

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English :

L’événement La bib au plan d’eau Le Trévoux a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS