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AGENDA · Le Trévoux

La bib au plan d’eau Le Trévoux

mercredi 29 juillet 2026 · Le Trévoux

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Plan d'eau
Ville
29380 Le Trévoux
Département
Finistère
Tarif

Le Trévoux

La bib au plan d’eau

Plan d’eau Le Trévoux Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Durant l’été, la bibliothèque sort de ses murs. Une fois par semaine, les agents mettent à disposition des lecteurs, des albums, revues, BD et autres histoires à lire, à feuilleter ou à écouter. Des jeux et des petits ateliers sont aussi proposés aux enfants.   .

Plan d’eau Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 71 90 81 

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English :

L’événement La bib au plan d’eau Le Trévoux a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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