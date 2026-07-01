Informations pratiques

Corcoué-sur-Logne

LA BIBLIOTHEQUE FÊTE SES 30 ANS

5 Place du Marché Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

LA BIBLIOTHEQUE FÊTE SES 30 ANS

Rencontre festive, souvenirs et surprises pour célébrer les 30 ans de La Place aux Livres! .

5 Place du Marché Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 05 87 28 laplaceauxlivres@gmail.com

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English :

THE F%CATE LIBRARY CELEBRATES ITS 30TH ANNIVERSARY

L’événement LA BIBLIOTHEQUE FÊTE SES 30 ANS Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Sud Retz Atlantique