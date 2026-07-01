LA BIBLIOTHEQUE FÊTE SES 30 ANS Corcoué-sur-Logne
vendredi 17 juillet 2026 · Corcoué-sur-Logne
Informations pratiques
Corcoué-sur-Logne
LA BIBLIOTHEQUE FÊTE SES 30 ANS
5 Place du Marché Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
LA BIBLIOTHEQUE FÊTE SES 30 ANS
Rencontre festive, souvenirs et surprises pour célébrer les 30 ans de La Place aux Livres! .
5 Place du Marché Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 05 87 28 laplaceauxlivres@gmail.com
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English :
THE F%CATE LIBRARY CELEBRATES ITS 30TH ANNIVERSARY
L’événement LA BIBLIOTHEQUE FÊTE SES 30 ANS Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Sud Retz Atlantique