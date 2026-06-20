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AGENDA · Corcoué-sur-Logne

CONCERT Corcoué-sur-Logne

vendredi 10 juillet 2026 · Corcoué-sur-Logne

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
13 Rue du Huit Mai
Ville
44650 Corcoué-sur-Logne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Corcoué-sur-Logne

CONCERT

13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

CONCERT
Boo The Grass and the Toothache   .

13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 96 95 

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English :

L’événement CONCERT Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Retz Atlantique

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