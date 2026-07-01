LA BIBLIOTHÈQUE PREND L’AIR :, Nouveau Studio Théâtre, Nantes

Informations pratiques

LA BIBLIOTHÈQUE PREND L’AIR : 10 juillet et 28 août Nouveau Studio Théâtre Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T16:30:00+02:00 – 2026-07-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T16:30:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00

Cet été la bibliothèque municipale vient prendre l’air dans la cour du Nouveau Studio Théâtre !!

VEN 10 JUILLET & VEN 28 AOÛT (16h30 à 18h30)

[Ouvert à tous.tes – Bar/Goûter sur place]

Deux bibliothécaires seront présent.e.s pour vous faire découvrir divers supports de lecture (Kamishibaïs, Tapissimots, Livres Pop Ups, Leporello…) ainsi que des jeux de société.

Des joyeux moments de partage autour du livre et de la thématique du spectacle pour petits et grands !

Les trois compagnies résidentes au Nouveau Studio Théâtre (2025-2027) auront spécialement sélectionné des ouvrages et des références littéraires afin de partager leurs univers artistiques.

Des occasions uniques pour venir profiter de la cour autrement, (re)découvrir le lieu et passer un moment chaleureux. En partenariat avec les services bibliothèque de la Ville.

Nouveau Studio Théâtre 5 Rue du Ballet, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251861306 »}, {« type »: « email », « value »: « resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com »}]

Dans la cour du Nouveau Studio Théâtre ! bibliothèque cour extérieure

Coline Brazo