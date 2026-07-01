Lectures et jeux pour petits et grands, Nouveau Studio Théâtre, Nantes
vendredi 10 juillet 2026 · Nouveau Studio Théâtre · Nantes
Informations pratiques
Lectures et jeux pour petits et grands Vendredi 10 juillet, 16h30 Nouveau Studio Théâtre Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T16:30:00+02:00 – 2026-07-10T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T16:30:00+02:00 – 2026-07-10T18:30:00+02:00
Au Nouveau Studio Théâtre, un temps festif autour du livre, de la poésie, de la danse et du théâtre pour découvrir le lieu et les compagnies en résidence.
Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Nouveau Studio Théâtre 5 rue du Ballet Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
Au Nouveau Studio Théâtre, un temps festif autour du livre, de la poésie, de la danse et du théâtre pour découvrir le lieu et les compagnies en résidence. été2026
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