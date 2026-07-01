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Lectures et jeux pour petits et grands, Nouveau Studio Théâtre, Nantes

vendredi 10 juillet 2026 · Nouveau Studio Théâtre · Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands, Nouveau Studio Théâtre, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Nouveau Studio Théâtre
Adresse
5 rue du Ballet
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Lectures et jeux pour petits et grands Vendredi 10 juillet, 16h30 Nouveau Studio Théâtre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T16:30:00+02:00 – 2026-07-10T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T16:30:00+02:00 – 2026-07-10T18:30:00+02:00

Au Nouveau Studio Théâtre, un temps festif autour du livre, de la poésie, de la danse et du théâtre pour découvrir le lieu et les compagnies en résidence.
Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Nouveau Studio Théâtre 5 rue du Ballet Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
Au Nouveau Studio Théâtre, un temps festif autour du livre, de la poésie, de la danse et du théâtre pour découvrir le lieu et les compagnies en résidence. été2026

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