La Bio en Fête avec le Biau Potager Ferme Le Biau Potager Reppe

Informations pratiques

Reppe

La Bio en Fête avec le Biau Potager

Ferme Le Biau Potager 51B Grande Rue Reppe Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-08-30

A la (pré)rentrée, l’agriculture bio sera en fête dans le Territoire de Belfort ! Le Biau Potager à Reppe, en bio depuis 37 ans, organise avec le GAB 25&90 (groupement des agriculteur.rice.s bio du Doubs et du Territoire de Belfort) La Bio en Fête avec le Biau Potager

Cette journée sera l’occasion de vous faire connaître les productions et le travail de paysans bio du territoire et aussi, de partager un moment festif autour des valeurs de l’agriculture bio.

Au programme notamment

Le matin

• des contes pour enfants sur le thème de la nature et des fruits et légumes avec Séverine Soria

• une démonstration de traction animale avec Lucas Blondé, maraîcher à Bréchaumont

Toute la journée et le midi

• une buvette tenue par le GAB 25-90 avec des bières, vins, kéfirs et jus bios

• des crêpes salées et sucrées, du gaspacho, des glaces etc…

• des visites de la ferme Le Biau Potager

L’après-midi

• Concerts à 15h

• Un spectacle généreux à 17h30, Le goût des mots par Laurence Hilaire Salvi

On vous attends nombreux.ses ! .

Ferme Le Biau Potager 51B Grande Rue Reppe 90150 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 68 96 72 gab2590@biobfc.org

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English : La Bio en Fête avec le Biau Potager

L’événement La Bio en Fête avec le Biau Potager Reppe a été mis à jour le 2026-06-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)