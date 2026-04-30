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La biodiversité en Alsace Hortus Hymenoptera Obersteinbach

La biodiversité en Alsace Hortus Hymenoptera Obersteinbach

La biodiversité en Alsace Hortus Hymenoptera Obersteinbach dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 7 rue Principale

Ville : 67510 Obersteinbach

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Obersteinbach

La biodiversité en Alsace Hortus Hymenoptera

7 rue Principale Obersteinbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Comment favoriser la biodiversité dans son jardin ? Découverte d’un jardin exceptionnel. Sur inscription.
Comment favoriser la biodiversité dans son jardin ? C’est ce que vous fera découvrir Sébastien Heim dans le microcosme de son jardin exceptionnel à Obersteinbach.

En coopération avec la Réserve de biosphère Vosges du Nord-Pfälzerwald.   .

7 rue Principale Obersteinbach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64  info@up-pamina-vhs.org

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English :

How can you encourage biodiversity in your garden? Discover an exceptional garden. Registration required.

L’événement La biodiversité en Alsace Hortus Hymenoptera Obersteinbach a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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