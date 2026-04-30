Obersteinbach

La biodiversité en Alsace Hortus Hymenoptera

7 rue Principale Obersteinbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Comment favoriser la biodiversité dans son jardin ? Découverte d’un jardin exceptionnel. Sur inscription.

Comment favoriser la biodiversité dans son jardin ? C’est ce que vous fera découvrir Sébastien Heim dans le microcosme de son jardin exceptionnel à Obersteinbach.

En coopération avec la Réserve de biosphère Vosges du Nord-Pfälzerwald. .

7 rue Principale Obersteinbach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How can you encourage biodiversity in your garden? Discover an exceptional garden. Registration required.

L’événement La biodiversité en Alsace Hortus Hymenoptera Obersteinbach a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte