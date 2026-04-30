La biodiversité en Alsace Hortus Hymenoptera Obersteinbach
La biodiversité en Alsace Hortus Hymenoptera Obersteinbach dimanche 14 juin 2026.
Obersteinbach
La biodiversité en Alsace Hortus Hymenoptera
7 rue Principale Obersteinbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Comment favoriser la biodiversité dans son jardin ? Découverte d’un jardin exceptionnel. Sur inscription.
Comment favoriser la biodiversité dans son jardin ? C’est ce que vous fera découvrir Sébastien Heim dans le microcosme de son jardin exceptionnel à Obersteinbach.
En coopération avec la Réserve de biosphère Vosges du Nord-Pfälzerwald. .
7 rue Principale Obersteinbach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How can you encourage biodiversity in your garden? Discover an exceptional garden. Registration required.
L’événement La biodiversité en Alsace Hortus Hymenoptera Obersteinbach a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Obersteinbach (Bas-Rhin)
- Randonnée à la découverte des châteaux forts Obersteinbach 14 mai 2026
- Balades en poney accompagnée Obersteinbach 17 juin 2026