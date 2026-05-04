Obersteinbach

Randonnée et yoga en pleine nature

Rue Principale Obersteinbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Après avoir cheminé sur des sentiers de randonnée, séance de yoga dans un lieu propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde. Les tapis de yoga sont fournis. Sur inscription.

Après avoir cheminé sur des sentiers de randonnée, nous pratiquerons une séance de yoga dans un lieu propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde. Les tapis de yoga sont fournis.

Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la randonnée se trouvent sur le site internet. .

Rue Principale Obersteinbach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 64 82 37 contact@equilibreausommet.fr

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English :

After a walk on hiking trails, enjoy a yoga session in an invigorating setting, for a taste of deep relaxation. Yoga mats provided. Registration required.

L’événement Randonnée et yoga en pleine nature Obersteinbach a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte