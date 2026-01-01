La Bioluminescence, une idée lumineuse! Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

La Bioluminescence, une idée lumineuse!

Jeudi 9 avril 2026.

A 19h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance sont des conférences scientifiques accessibles à tous. Organisées par la ville d’Allauch, en collaboration avec Marc Bartoli. Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.

Sur terre ou dans les océans de nombreux organismes vivants émettent leur propre lumière pour communiquer, se protéger ou se nourrir. C’est ce que l’on appelle la bioluminescence. Les bactéries bioluminescentes sont l’une des solutions de demain elles pourraient permettre la conception d’innovations biomimétiques grâce à la lumière qu’elles produisent (signalétique, décoration et design, architecture…). Laurie Casalot a même développé un kit pour produire une source naturelle d’énergie lumineuse grâce à une bactérie marine. Et les recherches sur ces micro-organismes qui s’adaptent à des conditions extrêmes ou contaminées, et sur le développement de biotechnologies inspirées de la microbiologie marine, sont d’autant plus passionnantes qu’elles sont le fruit d’une approche multidisciplinaire incluant l’écologie microbienne, la génomique, la génétique et la biochimie.



Laurie Casalot est chargée de recherche à l’Institut de recherche pour le développement au sein de l’Institut Méditerranéen d’Océanologie à Marseille. .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance are scientific conferences open to all. Organized by the town of Allauch, in collaboration with Marc Bartoli. Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.

L’événement La Bioluminescence, une idée lumineuse! Allauch a été mis à jour le 2025-12-28 par Maison du Tourisme d’Allauch