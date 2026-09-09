La Bodega des Andalouses Feria du Riz Sur le parvis de l’Hôtel Jules César Arles

Informations pratiques

Arles

La Bodega des Andalouses Feria du Riz

Du jeudi 10 au dimanche 13 septembre 2026. Sur le parvis de l’Hôtel Jules César Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-10

Pour la Féria du Riz, la bodega des Andalouses investit le parvis de l’hôtel Jules César pour animer la féria au rythme de la sévillane.

Les festivités débuteront dès le jeudi 10 au soir avec la présentation de l’affiche de Régis Jalabert à 19h.

La soirée sera animée par le groupe KING REYES.



Le vendredi 11 septembre:

La bodega ouvrira ses portes à 12h.

A 21h remise d’un trophée taurin au torero MEHDI SAVALLI, à l’occasion de sa despedida .

De 21h à 01h animation DJ Mika

à minuit La Salve Maria



Samedi 12 septembre

12h ouverture de la bodega

21h 01h Animation DJ GERALD

à minuit La Salve Maria



Dimanche 13 septembre

La bodega sera ouverte de 12h à 16h.



En parallèle, les œuvres de Régis Jalabert des Andalouses à l’affiche seront exposées à l’hôtel Jules César jusqu’au 19 septembre.







Ambiance sévillane, flamenca et latino assurée ! .

Sur le parvis de l’Hôtel Jules César Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 22 08 75 lesandalouses@aliceadsl.fr

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English :

For the Féria du Riz, the Bodega des Andalouses will take over the plaza in front of the Hôtel Jules César to liven up the festival with the rhythms of the sevillana.

L’événement La Bodega des Andalouses Feria du Riz Arles a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Arles