La Bodega des Andalouses Feria du Riz Sur le parvis de l’Hôtel Jules César Arles
jeudi 10 septembre 2026 · Sur le parvis de l'Hôtel Jules César · Arles
Informations pratiques
Arles
La Bodega des Andalouses Feria du Riz
Du jeudi 10 au dimanche 13 septembre 2026. Sur le parvis de l’Hôtel Jules César Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-10
Pour la Féria du Riz, la bodega des Andalouses investit le parvis de l’hôtel Jules César pour animer la féria au rythme de la sévillane.
Les festivités débuteront dès le jeudi 10 au soir avec la présentation de l’affiche de Régis Jalabert à 19h.
La soirée sera animée par le groupe KING REYES.
Le vendredi 11 septembre:
La bodega ouvrira ses portes à 12h.
A 21h remise d’un trophée taurin au torero MEHDI SAVALLI, à l’occasion de sa despedida .
De 21h à 01h animation DJ Mika
à minuit La Salve Maria
Samedi 12 septembre
12h ouverture de la bodega
21h 01h Animation DJ GERALD
à minuit La Salve Maria
Dimanche 13 septembre
La bodega sera ouverte de 12h à 16h.
En parallèle, les œuvres de Régis Jalabert des Andalouses à l’affiche seront exposées à l’hôtel Jules César jusqu’au 19 septembre.
Ambiance sévillane, flamenca et latino assurée ! .
Sur le parvis de l’Hôtel Jules César Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 22 08 75 lesandalouses@aliceadsl.fr
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English :
For the Féria du Riz, the Bodega des Andalouses will take over the plaza in front of the Hôtel Jules César to liven up the festival with the rhythms of the sevillana.
L’événement La Bodega des Andalouses Feria du Riz Arles a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Arles
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