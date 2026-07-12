La Bodéga du dimanche matin Place Mogege Saint-Médard-d’Eyrans
dimanche 12 juillet 2026 · Place Mogege · Saint-Médard-d'Eyrans
Informations pratiques
Saint-Médard-d’Eyrans
La Bodéga du dimanche matin
Place Mogege 5-1 Rue des Primevères Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Dimanche 12 juillet, à partir de 11h place Mogege, venez partager un moment convivial sur le marché dominical !
Dégustation sur place de planches, de charcuterie et fromage, huîtres, accompagnés de vin blanc rosé rouge avec un rassemblement de mobylettes .
Place Mogege 5-1 Rue des Primevères Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 70 21 contact@saint-medard-deyrans.fr
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English : La Bodéga du dimanche matin
L’événement La Bodéga du dimanche matin Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme