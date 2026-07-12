La Bodéga du dimanche matin Place Mogege Saint-Médard-d’Eyrans

Informations pratiques

Saint-Médard-d’Eyrans

La Bodéga du dimanche matin

Place Mogege 5-1 Rue des Primevères Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Dimanche 12 juillet, à partir de 11h place Mogege, venez partager un moment convivial sur le marché dominical !

Dégustation sur place de planches, de charcuterie et fromage, huîtres, accompagnés de vin blanc rosé rouge avec un rassemblement de mobylettes .

Place Mogege 5-1 Rue des Primevères Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 70 21 contact@saint-medard-deyrans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Bodéga du dimanche matin

L’événement La Bodéga du dimanche matin Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme