La Boîte Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

La Boîte Vendredi 16 janvier 2026, 18h30 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Plein tarif : 10€

Offre fidélité : 8€

Offre solidarité (sur justificatif : carte senior 65+ de Tinqueux, carte Jeunes européenne, bénéficiaires du RSA, personne en situation de handicap) : 6€

Offre jeunesse (Pass Culture, moins de 16 ans) : 5€

Début : 2026-01-16T18:30:00 – 2026-01-16T19:00:00

Fin : 2026-01-16T18:30:00 – 2026-01-16T19:00:00

Ven. 16 jan. – 18h30

Âge 2+ | A : 5 à 10 € | 30 min

Qui n’a jamais imaginé des histoires avec des objets du quotidien ? Tiens, une boîte. Voilà une main qui sort ! Ah non, c’est un poisson… Oh ici, un coude ! Toujours pas, hé, c’est le nez d’un géant…

Sur scène, une boîte. Et puis c’est tout. Mais, peu à peu, l’objet s’ouvre, prend vie et se déplace. Apparition, disparition, caché, révélé… Des histoires muettes se déploient autour de la mystérieuse boîte. Tout est suggéré par le geste et le fond sonore. Un spectacle ludique pour les tout-petits qui, entre danse et théâtre d’objet, convoque l’imaginaire, invite à danser, à s’amuser avec son corps.

Chorégraphie et interprétation : Maria Ortiz Gabella – Mise en Scène : Franck Paitel – Création lumière : Fred Lecoq – Conception de la boîte : Loïc Leroy – Réalisation de la bande-son : Sébastien Berteau – Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Paris (75) / « À pas contés », Festival jeune et tous publics, ABC Dijon (21) / Festival jeune et très jeune public, Gennevilliers (92) / La Ligue de l’Enseignement, Fédération de Paris (75) / MJC Théâtre des Trois- Vallées, Palaiseau (91) / Théâtre de la Grange, Bois d’Arcy (78) / Le Clavim, Issy-les-Moulineaux (92) / Théâtre des Sources, Fontenay-aux-roses (92) – Soutiens : La ville de Meudon (92) et la SPEDIDAM

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est lecarreblanc@ville-tinqueux.fr 03 26 08 35 65 https://le-carreblanc.fr/

Compagnie Arcane spectacle culture

François Côme