La botanique sur le bout de la langue, Domaine de Trévarez, Saint-Goazec

La botanique sur le bout de la langue 6 et 7 juin Domaine de Trévarez Finistère

Tout public / 6 et 7 juin 2026 – En continu 13h30-17h30 /

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

On ne peut pas les voir… mais on peut les boire ! Début juin, nos trois grandes collections végétales – camélia, rhododendron et hortensia – ne sont pas en fleurs. Découvrez-les autrement : savourez des tisanes qui racontent leur histoire et éveillent vos sens !

Domaine de Trévarez Menez Rouz, 29520 Saint-Goazec, France Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33298268279 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-trevarez Vaste domaine départemental aménagé sur le site d’un château de la fin du XIXe siècle, comprenant parc à l’anglaise, jardin régulier, jardin italien, jardin romantique… Collections de référence de rhododendrons ainsi que de camélias et d’hydrangeas. Chaque saison, des installations éphémères d’artistes internationaux offrent une découverte renouvelée du domaine de 75 hectares, classé au titre des monuments historiques. À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou. Deux grands parkings.

On ne peut pas les voir… mais on peut les boire ! Début juin, nos trois grandes collections végétales – camélia, rhododendron et hortensia – ne sont pas en fleurs. Découvrez-les autrement : savourez…

© Domaine départemental de Trévarez