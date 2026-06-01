Un parc, des jardins, Domaine de Trévarez, Saint-Goazec

Un parc, des jardins 6 et 7 juin Domaine de Trévarez Finistère

Adultes – 6 et 7 juin 2026 / visites flash à 14h30, 15h30 et 16h30 –

20 minutes.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T14:50:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:50:00+02:00

Visite flash

Top chrono ! Depuis l’esplanade du château, partez pour 20 minutes de découverte du parc : son histoire, ses transformations et la diversité de ses jardins (à l’anglaise, régulier, italianisant, de rocailles…).

Domaine de Trévarez Menez Rouz, 29520 Saint-Goazec, France Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33298268279 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-trevarez Vaste domaine départemental aménagé sur le site d’un château de la fin du XIXe siècle, comprenant parc à l’anglaise, jardin régulier, jardin italien, jardin romantique… Collections de référence de rhododendrons ainsi que de camélias et d’hydrangeas. Chaque saison, des installations éphémères d’artistes internationaux offrent une découverte renouvelée du domaine de 75 hectares, classé au titre des monuments historiques. À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou. Deux grands parkings.

Visite flash

© Domaine départemental de Trévarez