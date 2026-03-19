La boucle du Saintois

Bainville-aux-Miroirs Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Balade culturelle à vélo le dimanche 26 avril au départ de Bainville-aux-Miroirs de 10h à 17h pour (re-)découvrir la Véloroute de la Colline de Sion et son patrimoine. Repas tiré du sac à prévoir par les participants, goûter et café offerts par l’organisation, à base de produits du coin. Différentes options plus ou moins longue sont possibles, détaillées dans le formulaire d’inscription.Tout public

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Bainville-aux-Miroirs 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 52 08 13 berenice@donnonsdeselles.net

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English :

Cultural bike ride on Sunday April 26 from Bainville-aux-Miroirs from 10am to 5pm to (re-)discover the Véloroute de la Colline de Sion and its heritage. Participants are asked to bring their own packed lunch, with snacks and coffee provided by the organizers, based on local produce. Various longer or shorter options are available, as detailed on the registration form.

L’événement La boucle du Saintois Bainville-aux-Miroirs a été mis à jour le 2026-03-19 par OT DU PAYS DU SAINTOIS